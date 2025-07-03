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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
664
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні та блакитному пальті: королева Камілла відвідала кілька заходів у Шотландії

Королева Камілла провела кілька зустрічей у Шотландії, де з’явилася в ніжному образі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність здійснила візит до Maggie’s, щоб відзначити роботу волонтерів та співробітників лікарні Victoria Hospital у Кірколді.

Камілла була одягнена в білу сукню середньої довжини з квітковим принтом, а зверху в небесно-блакитне пальто з поясом, і взута в бежеві туфлі-човники на невисоких підборах. Королівський образ доповнила бездоганна зачіска та макіяж, брошка у вигляді мухи на пальті, улюблений браслет Van Cleef & Arpels та намисто з перлів на шиї. Камілла носила тонкий золотий ланцюжок на шиї і свою заручальну каблучку. Також Камілла була з прозорою парасолькою-тростиною.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Після чаювання, яке організували для Її Величності королева та її чоловік король Чарльз відкрили меморіальний камінь королеві Єлизаветі II у соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, монарша пара влаштувала садову вечірку в палаці Голірудгаус, яку також відвідала сестра короля — принцеса Анна.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

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