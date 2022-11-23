У квітковій сукні та блейзері: кронпринцеса Вікторія приїхала до Кенії

Майбутня королева Швеції Вікторія вчора виконувала свої королівські обов'язки та відвідала Центр стартапів Кенії – Adanian Labs, під час свого візиту до Найробі.
Цього дня кронпринцеса була одягнена у білий блейзер з букле від By Malene Birger, до якого підібрала сукню міді з квітковим принтом від Polo Ralph Lauren та доповнила лук сірою сумкою від YSL 'Carre'
На шиї Вікторія мала тонкий золотий ланцюжок, волосся вона зібрала у свій улюблений низький пучок і зробила натуральний макіяж.
Ми звикли бачити принцесу із завжди схожою зачіскою та макіяжем, у цьому питанні майбутня королева Швеції дуже консервативна.
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