У квітковій сукні та блейзері: кронпринцеса Вікторія приїхала до Кенії

Майбутня королева Швеції Вікторія вчора виконувала свої королівські обов'язки та відвідала Центр стартапів Кенії – Adanian Labs, під час свого візиту до Найробі.

Цього дня кронпринцеса була одягнена у білий блейзер з букле від By Malene Birger, до якого підібрала сукню міді з квітковим принтом від Polo Ralph Lauren та доповнила лук сірою сумкою від YSL 'Carre'

На шиї Вікторія мала тонкий золотий ланцюжок, волосся вона зібрала у свій улюблений низький пучок і зробила натуральний макіяж.

Ми звикли бачити принцесу із завжди схожою зачіскою та макіяжем, у цьому питанні майбутня королева Швеції дуже консервативна.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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