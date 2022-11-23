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У квітковій сукні та блейзері: кронпринцеса Вікторія приїхала до Кенії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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458
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У квітковій сукні та блейзері: кронпринцеса Вікторія приїхала до Кенії

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Майбутня королева Швеції Вікторія вчора виконувала свої королівські обов'язки та відвідала Центр стартапів Кенії – Adanian Labs, під час свого візиту до Найробі.

Цього дня кронпринцеса була одягнена у білий блейзер з букле від By Malene Birger, до якого підібрала сукню міді з квітковим принтом від Polo Ralph Lauren та доповнила лук сірою сумкою від YSL 'Carre'

На шиї Вікторія мала тонкий золотий ланцюжок, волосся вона зібрала у свій улюблений низький пучок і зробила натуральний макіяж.

Ми звикли бачити принцесу із завжди схожою зачіскою та макіяжем, у цьому питанні майбутня королева Швеції дуже консервативна.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
458
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