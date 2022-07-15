У квітковій сукні та босоніжках Valentino: шведська кронпринцеса Вікторія відсвяткувала день народження

День народження спадкоємиця престолу провела разом зі своєю родиною в палаці Солліден та на руїнах Борггольмського замку, де просто неба був організований святковий концерт та фотосесія.

Шведська королівська родина / Фото: Getty Images

Для заходу Вікторія одягла дуже ніжний та романтичний образ — костюм від бренду Ida Sjöstedt, який складався з блузи та максіспідниці у квітковий принт. Образ принцеси доповнили босоніжки Valentino на плетеній платформі та золоті сережки від ювелірного бренду GOLDSMITH. Її чоловік принц Даніель одягнув світлі штани, кремовий двобортний піджак, джемпер та сорочку, і дуже схожий образ був у маленького принца Оскара, який позував для фото у світлому костюмі. А ось Естель одягла красиву білу сукню з вишивкою Рішельє та білі туфлі.

Шведська королівська родина / Фото: Getty Images

Також шию Вікторії прикрашало елегантне золоте кольє, а руку - дуже цікавий браслет із римськими цифрами VІІ ІІ ІІІ ІХ.

Фото: Getty Images

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