У квітковій сукні та черевиках на шнурівці: королева Камілла нагодувала слона молоком

Сьогодні Її Величність королева була в слоновому притулку Шелдрика на околиці Найробі, де погодувала тварин. Король також був присутній разом із дружиною.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Також Чарльз і Камілла спостерігали за осиротілим маленьким носорогом.

Цього разу на королеві була сукня-сорочка зеленого відтінку у дрібний квітковий принт та зручні шкіряні черевики без підборів на шнурівці. Укладання та макіяж були класичними, а на зап'ясті її улюблений браслет Van Cleef & Arpels.

Королева навіть сама нагодувала слона молоком із пляшки і це зазнімкували репортери на камери.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час цієї поїздки до Кенії, нагадаємо, з королем Чарльзом вже стався конфуз, коли він спіткнувся на траві і мало не впав.

А також ми бачили дуже миле фото королеви з білим псом, з яким Камілла познайомилася під час візиту до ослиного заповідника Брука.

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