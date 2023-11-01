У квітковій сукні та черевиках на шнурівці: королева Камілла нагодувала слона молоком

Королева Камілла та король Чарльз продовжують свій візит до Кенії.
Сьогодні Її Величність королева була в слоновому притулку Шелдрика на околиці Найробі, де погодувала тварин. Король також був присутній разом із дружиною.
Також Чарльз і Камілла спостерігали за осиротілим маленьким носорогом.
Цього разу на королеві була сукня-сорочка зеленого відтінку у дрібний квітковий принт та зручні шкіряні черевики без підборів на шнурівці. Укладання та макіяж були класичними, а на зап'ясті її улюблений браслет Van Cleef & Arpels.
Королева навіть сама нагодувала слона молоком із пляшки і це зазнімкували репортери на камери.
Під час цієї поїздки до Кенії, нагадаємо, з королем Чарльзом вже стався конфуз, коли він спіткнувся на траві і мало не впав.
А також ми бачили дуже миле фото королеви з білим псом, з яким Камілла познайомилася під час візиту до ослиного заповідника Брука.
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