У квітковій сукні та червоних туфлях на шпильках: Джилл Байден почитала дітям казку

Президентське подружжя відвідало дитячу лікарню та привітало маленьких пацієнтів із Різдвом.
Учора, 24 грудня, перша леді США Джилл Байден за традицією відвідала національну дитячу лікарню у Вашингтоні. Компанію їй склав її чоловік — Джо Байден. Це вперше в історії, коли чинний президент відвідав дитячу лікарню напередодні Різдва.
Вони привітали маленьких пацієнтів із прийдешнім Різдвом, поспілкувалися з ними та почитали їм біля ялинки казку "Різдвяні пригоди Олафа", написану за мотивами популярного мультфільму "Холодне серце".
Перша леді мала чудовий вигляд. На ній була довга темно-синя сукня з квітковим принтом. Талію вона підкреслила червоним поясом.
Джилл доповнила вбрання червоними туфлями на шпильках. Волосся її було укладену у красиву зачіску з локонами і був зроблений макіяж з акцентом на очах. На обличчя вона одягла чорну маску, а вуха прикрасила сріблястими сережками.
Джо Байден одягнув класичний темно-синій костюм, білу сорочку, краватку в дрібний горошок, сині шкарпетки та чорні туфлі.
Цього ж дня президентське подружжя відвідало оперативний центр NORAD "Санта-трекер" на базі ВПС Петерсон, штат Колорадо, який відстежує "політ" саней Санта-Клауса. Подружжя відповіло на дзвінки, які надходили до служби.
Там перша леді з'явилася у червоному стильному пальті, яке надягла поверх квіткової сукні.
Нагадаємо, щорічна традиція відвідувати напередодні Різдва дитячі лікарні зародилася 1945 року, коли першою леді США була Бес Трумен.
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