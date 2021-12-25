У квітковій сукні та червоних туфлях на шпильках: Джилл Байден почитала дітям казку

У квітковій сукні та червоних туфлях на шпильках: Джилл Байден почитала дітям казку

Президентське подружжя відвідало дитячу лікарню та привітало маленьких пацієнтів із Різдвом.

Учора, 24 грудня, перша леді США Джилл Байден за традицією відвідала національну дитячу лікарню у Вашингтоні. Компанію їй склав її чоловік — Джо Байден. Це вперше в історії, коли чинний президент відвідав дитячу лікарню напередодні Різдва.

Вони привітали маленьких пацієнтів із прийдешнім Різдвом, поспілкувалися з ними та почитали їм біля ялинки казку "Різдвяні пригоди Олафа", написану за мотивами популярного мультфільму "Холодне серце".

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Перша леді мала чудовий вигляд. На ній була довга темно-синя сукня з квітковим принтом. Талію вона підкреслила червоним поясом.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Джилл доповнила вбрання червоними туфлями на шпильках. Волосся її було укладену у красиву зачіску з локонами і був зроблений макіяж з акцентом на очах. На обличчя вона одягла чорну маску, а вуха прикрасила сріблястими сережками.

Джо Байден одягнув класичний темно-синій костюм, білу сорочку, краватку в дрібний горошок, сині шкарпетки та чорні туфлі.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Цього ж дня президентське подружжя відвідало оперативний центр NORAD "Санта-трекер" на базі ВПС Петерсон, штат Колорадо, який відстежує "політ" саней Санта-Клауса. Подружжя відповіло на дзвінки, які надходили до служби.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Там перша леді з'явилася у червоному стильному пальті, яке надягла поверх квіткової сукні.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Нагадаємо, щорічна традиція відвідувати напередодні Різдва дитячі лікарні зародилася 1945 року, коли першою леді США була Бес Трумен.

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