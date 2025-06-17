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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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222
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1 хв

У квітковій сукні та чорних човниках: королева Матильда відвідала діловий захід

Королева Матильда відвідала Digital for Youth у Контичі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Організація Digital for Youth намагається скоротити цифровий розрив серед молодих людей віком від 6 до 25 років. Вона збирає уживані комп’ютери у компаній, відновлює їх і надає молодим людям, які їх найбільше потребують.

Її Величність королева прибула на зустріч у темно-синій сукні сорочці з квітковим принтом і взута в чорні туфлі-човники із замші на підборах. Матильда мала її фірмову зачіску, великі сережки у вухах, золотий улюблений браслет на зап’ястя і зробила легкий денний макіяж.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

А нещодавно королівська особа з’являлася на публіці в стильному рожевому штанному костюмі, який носила в поєднанні з білим топом і рожевими туфлями-човниками. У такому образі королева приймала делегацію Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у Королівському палаці у Брюсселі.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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