У квітковій сукні та човниках до тону: кронпринцеса Вікторія сходила до музею

46-річна кронпринцеса Вікторія приїхала на захід у ніжно-блакитній сукні міді з квітковим принтом, зі складками по нижній частині талії та короткими рукавами, яку доповнила відповідними блакитними туфлями на підборах.

Принцеса зібрала своє каштанове волосся у низький пучок і зробила макіяж у натуральних відтінках. Образ Вікторії завершували сережки-в з кольоисячки з кольоровим камінням, платинова каблучка на пальці, браслет і годинник, а під пахвою Вікторія тримала маленький світлий клатч. Також її Високість зробила світлий манікюр.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу принцеса з'явилася на публіці в ніжно-рожевому штанному костюмі від Zara, під жакет одягла топ трохи світліше за тоном, підібрала клатч зі зміїної шкіри і взула замшеві коричневі туфлі-човники на підборах.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Читайте також: