У квітковій сукні та еспадрильях: герцогиня Софі відвідала Олімпіаду

Герцогиня Единбурзька Софі дісталася Олімпійських ігор у Парижі.
59-річна дружина принца Едварда була заскочена на трибунах, коли святкувала перемогу збірної Великої Британії в жіночому командному спринті, встановивши новий світовий рекорд в десятий день Олімпійських ігор 2024 на велодромі Сен-Кантен-ан-Івелін.
На герцогині була сукня міді від Erdem з квітковим принтом та плісованим подолом, білі шкіряні еспадрильї Penelope Chilvers. Софі зібрала волосся у хвіст, одягла золоті сережки-кільця, тонкий золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді літери "S" і кілька золотих браслетів на зап'ястя. Герцогиня усміхалася та вболівала за команду Великої Британії.
Нагадаємо, раніше в пресі обговорювалася інформація про те, що можливо на Олімпіаді з'явиться принц Вільям з принцесою Кейт, але офіційно її поки що не підтвердили.
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