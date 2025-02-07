У квітковій сукні та еспадрильях: герцогиня Софі відвідала урочистий парад

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард вже чотири дні перебувають з візитом у Непалі.

Учора Софі відвідала щорічний парад атестації у британському таборі гуркхів на четвертий день свого офіційного візиту до країни. Парад відзначає понад 200 років партнерства між Великою Британією та Непалом та службу гуркхів у британській армії.

У цій поїздці 60-річна герцогиня Софі віддає перевагу вбранням із квітковими принтами. Цього дня на ній була біла сукня максі з квітковим малюнком і рюшею внизу, яку герцогиня доповнила білим коротким жакетом Сhloe та сірими еспадрильями із замші.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі доповнила свій ніжний образ сережками-напівкільцями та золотою мініатюрною підвіскою на шиї, численними золотими браслетами на зап'ястях та заручальною каблучкою, а в руках тримала сонцезахисні окуляри.

Днем раніше Софі відвідала Національний ботанічний сад, де сяяла у схожому образі світлих відтінків із квітами.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Читайте також: