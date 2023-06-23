У квітковій сукні та гарних прикрасах: герцогиня Софі зачарувала образом на Royal Ascot

Цього дня Софі мала чарівний вигляд у сукні від бренду Suzannah у квітковий принт, рукавами три чверті, поєднуючи її з блакитними туфлями-човниками із замші від Prada та мініатюрною шкіряною сумкою на золотому ремінці-ланцюжку від Strathberry.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Також образ герцогині Единбурзької доповнював блідо-блакитний капелюх та намисто з підвіскою з аквамарину від Iris від Aspinal of London, квіткові сережки з цим самим каменем у вухах та каблучкою на пальці з великим каменем. Софі мала лаконічний макіяж і гарну зачіску.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Минулого дня герцогиня сяяла на Royal Ascot у чарівній білій сукні з бантом на шиї з шовку від Suzannah London вартістю 4400 доларів.

Герцогиня Единбурзька Софі на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Нагадаємо, третій день, День Золотого кубка, також відомий як Жіночий день, є найстарішою і найпрестижнішою гонкою заходу на Royal Ascot. Цього дня перегони відвідали також король Чарльз та королева Камілла.

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