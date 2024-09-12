У квітковій сукні та гумових чоботях: кронпринцеса Метте-Маріт вирушила у поїздку з чоловіком

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт відвідали середню школу Сельбу в межах свого нового туру.
Кронпринцеса з'явилася на публіці в бордовій сукні з милим квітковим принтом від Pia Tjelta, поверх неї одягла короткий чорний жакет Ulla Johnson і взула високі гумові чоботи. На руках у Метте-Маріт були теплі рукавички. У неї було розпущене біляве волосся, а на обличчі був легкий денний макіяж. Її чоловік кронпринц Гокон – майбутній король Норвегії – був у куртці, чорних штанях та коричневих замшевих туфлях. Він одягнув синій шарф, а у нього на руці була така сама рукавиця, як і у його дружини.
У Instagram норвезька королівська родина опублікувала ще кілька фотографій з цієї поїздки.
"Незважаючи на осінню погоду в Трендері, це був чудовий день, коли подружжя відвідало муніципалітети Сельбу та Мальвік!
Насичений день, у якому в центрі уваги були діти та молодь, інклюзивність та гарне виховання.
Особливе привітання Хоммельвіку IL з Мальвіка, який відсвяткував 100-річчя свого існування футбольним матчем між Hommelvik Guts та Hommelvik Old Stars.
Це був перший день триденного туру подружжя графством Тренделаг", — йдеться у повідомленні.
(гортайте фото праворуч)
Нагадаємо, нещодавно в серпні пара відсвяткувала 23-ту річницю від дня свого весілля. А ми зібрали для вас 10 цікавих фактів про стосунки кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт.
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