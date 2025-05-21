У квітковій сукні та капелюсі: герцогиня Софі сходила на вечірку в сад

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

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Третю вечірку заходу відвідали принц та принцеса Уельські, а ось король Чарльз та королева Камілла були цього дня зайняті іншими справами.

Герцогиня Софі / © Associated Press

Герцогиня Софі прибула до саду у квітковій сукні від Beulah London рожевого кольору, в руках тримала клатч Sophie Habsburg кольору фуксії з атласу, а взута була в туфлі-човники LKBennett на підборах. Також герцогиня доповнила свій образ капелюхом Jane Taylor London, прикрашеним стрічками, та квітковими сережками-висячками, які пасували під комір її сукні, який був розшитий камінням.

Принц Едвард і герцогиня Софі / © Associated Press

Софі зробила легкий макіяж, а її волосся було зібране в красивий низький пучок.

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Нагадаємо, принцеса Уельська з’явилася на заході у жовтій сукні, в капелюсі, який носила на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, а також у своїх весільних сережках.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press