ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
595
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні та капелюсі: герцогиня Софі сходила на вечірку в сад

Герцогиня Единбурзька Софі з чоловіком принцом Едвардом відвідала садову вечірку у Букінгемському палаці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Третю вечірку заходу відвідали принц та принцеса Уельські, а ось король Чарльз та королева Камілла були цього дня зайняті іншими справами.

Герцогиня Софі / © Associated Press

Герцогиня Софі / © Associated Press

Герцогиня Софі прибула до саду у квітковій сукні від Beulah London рожевого кольору, в руках тримала клатч Sophie Habsburg кольору фуксії з атласу, а взута була в туфлі-човники LKBennett на підборах. Також герцогиня доповнила свій образ капелюхом Jane Taylor London, прикрашеним стрічками, та квітковими сережками-висячками, які пасували під комір її сукні, який був розшитий камінням.

Принц Едвард і герцогиня Софі / © Associated Press

Принц Едвард і герцогиня Софі / © Associated Press

Софі зробила легкий макіяж, а її волосся було зібране в красивий низький пучок.

Нагадаємо, принцеса Уельська з’явилася на заході у жовтій сукні, в капелюсі, який носила на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, а також у своїх весільних сережках.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie