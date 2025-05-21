- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 595
- Час на прочитання
- 1 хв
У квітковій сукні та капелюсі: герцогиня Софі сходила на вечірку в сад
Герцогиня Единбурзька Софі з чоловіком принцом Едвардом відвідала садову вечірку у Букінгемському палаці.
Третю вечірку заходу відвідали принц та принцеса Уельські, а ось король Чарльз та королева Камілла були цього дня зайняті іншими справами.
Герцогиня Софі прибула до саду у квітковій сукні від Beulah London рожевого кольору, в руках тримала клатч Sophie Habsburg кольору фуксії з атласу, а взута була в туфлі-човники LKBennett на підборах. Також герцогиня доповнила свій образ капелюхом Jane Taylor London, прикрашеним стрічками, та квітковими сережками-висячками, які пасували під комір її сукні, який був розшитий камінням.
Софі зробила легкий макіяж, а її волосся було зібране в красивий низький пучок.
Нагадаємо, принцеса Уельська з’явилася на заході у жовтій сукні, в капелюсі, який носила на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, а також у своїх весільних сережках.