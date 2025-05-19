У квітковій сукні та капелюсі: герцогиня Софі відвідала Віндзорське кінне шоу

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Захід відбувається щорічно у Гоум-парку Віндзорського замку. Софі у супроводі коронованого конюшого полковника Тобі Брауна брала участь у параді екіпажів Pol Roger Meet of The British Driving Society на четвертий день Королівського кінного шоу.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька одяглася в милу квіткову сукню від Zimmermann, короткий жакет із суміші вовни від Eleventy Milano, вона зібрала волосся в низький хвіст, одягла золоті сережки-кільця Giulia Barela Jewelry Design, золотий ланцюжок з круглою підвіскою на шиї і зробила легкий макіяж. На голові у герцогині був капелюх зі стрічкою.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, дочка Софі — леді Луїза Віндзор любить керувати возом. Але зараз дівчина навчається в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, ймовірно, через це і пропустила захід. Нещодавно Луїза відвідувала свято зі своїми одногрупниками, де її бачили у супроводі передбачуваного бойфренда.

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