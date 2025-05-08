У квітковій сукні та капелюсі з пір’ям: герцогиня Софі на вечірці в Букінгемському палаці

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

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60-річна Софі мала дуже елегантний вигляд в білій сукні з чорним великим квітковим принтом від одного з її улюблених брендів Erdem, в руках вона тримала смарагдовий клатч Sophie Habsburg зі зміїної шкіри і одягла білий капелюх, прикрашений пір’ям від Jane Taylor London, а взута була в нюдові туфлі-човники на підборах від Prada.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Герцогиня Единбурзька заколола біляве волосся позаду шпилькою і зробила завиті локони, на її обличчі був легкий денний макіяж, а у вухах виблискували сережки з діамантами. Також вона одягла кілька золотих браслетів на зап’ястя і свою заручальну каблучку.

Принцеса Ганна, герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Associated Press

Нагадаємо, королева Камілла з’явилася на садовій вечірці у сукні від Dior та з брошкою покійної королеви Єлизавети II на грудях.

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Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press