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У квітковій сукні та капелюсі з пір’ям: герцогиня Софі на вечірці в Букінгемському палаці
Герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард приєдналися до короля Чарльза та королеви Каміллі на садовій вечірці в Букінгемському палаці.
60-річна Софі мала дуже елегантний вигляд в білій сукні з чорним великим квітковим принтом від одного з її улюблених брендів Erdem, в руках вона тримала смарагдовий клатч Sophie Habsburg зі зміїної шкіри і одягла білий капелюх, прикрашений пір’ям від Jane Taylor London, а взута була в нюдові туфлі-човники на підборах від Prada.
Герцогиня Единбурзька заколола біляве волосся позаду шпилькою і зробила завиті локони, на її обличчі був легкий денний макіяж, а у вухах виблискували сережки з діамантами. Також вона одягла кілька золотих браслетів на зап’ястя і свою заручальну каблучку.
Нагадаємо, королева Камілла з’явилася на садовій вечірці у сукні від Dior та з брошкою покійної королеви Єлизавети II на грудях.