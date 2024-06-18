У квітковій сукні та капелюсі: гарна герцогиня Софі відвідала службу Ордену Підв'язки

Герцогиня Единбурзька Софі обрала ніжний образ для служби Ордену Підв'язки, що відбулася у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

59-річна Софі прибула на захід у кремово-рожевій сукні А-силуету з льону та шовку від Zimmermann, доповнивши образ шкіряними світлими туфлями-човниками на підборах від Prada та лаконічною світлою сумкою Strathberry на ремінці-ланцюжку.

Герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Також герцогиня одягла капелюх із широкими крисами Jen Taylor, який добре закривав обличчя від сонця. Раніше Софі носила його на парад Trooping the Color 2022 року. Також герцогиня зробила легкий макіяж, зібрала волосся в зачіску та одягла сережки з рожевим камінням.

Герцогиня Софі з дітьми та чоловіком Едвардом на параді Trooping the Color 2022 року / Фото: Associated Press

Очолювали церемонію у Віндзорі король Чарльз та королева Камілла. Вони одягнулися в урочисті оксамитові мантії та капелюхи з пір'ям.

Герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього року на параді на честь дня народження монарха герцогиня Софі з'явилася у лимонному вбранні. Її ледь не сплутали з принцесою Уельською.

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