У квітковій сукні та кардигані: герцогиня Камілла на прийомі в Кларенс-хаус

У квітковій сукні та кардигані: герцогиня Камілла на прийомі в Кларенс-хаус

З початком осіннього сезону члени британської королівської сім'ї повернулися до виконання своїх обов'язків.

Дружина принца Уельського Чарльза, герцогиня Камілла днями зустрілася з молодими жінками, яких підтримує фонд The Prince's Trust, напередодні старту благодійної кампанії "Блискучий сніданок" в Кларенс-хаус.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

74-річна герцогиня мала блискучий вигляд в квітковій синій сукні і синьому кардигані зверху. Взула Камілла бежеві шкіряні туфлі на підборах, а лук свій доповнила декількома золотими браслетами на зап'ястях, підвіскою на шиї і просто бездоганним укладанням.

Що ж ми з нетерпінням чекаємо і на благодійний сніданок, впевнені, герцогиня Корнуольська буде там не менше ефектною, ніж була на цьому заході.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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Стиль герцогині Корнуольської Камілли (32 фото)

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