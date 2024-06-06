У квітковій сукні та короткому жакеті: принцеса Анна на пам'ятному заході у Франції

Поки король Чарльз, королева Камілла та принц Вільям відвідували церемонію вшанування Дня висадки в Портсмуті, присвячену її 80-річчю, сестра короля принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоренс зустрілися з ветеранами на цвинтарі Бає.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Перед зустріччю відбулася церемонія, в якій згадували так званий "День Д", Операція "Оверлорд" або "Нормандська операція", що сталася 6 червня 1944 року та змінила хід Другої світової війни.

Королівська принцеса з'явилася на заході у темно-синій сукні довжини до колін у дрібний квітковий принт, що поєднувала з коротким синім жакетом, рукавичками до тону та лакованими чорними туфлями на невисоких підборах. Анна доповнила образ перлинним кольє з трьох ниток, золотими сережками з перлинами, золотою брошкою на грудях, а також маленькою брошкою "Червоний мак". Вона одягла сонцезахисні окуляри і червоною помадою нафарбувала губи, а волосся зібрала у свою фірмову зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Пізніше принцеса з'явилася на поминальній службі у соборі в Баї. Королівська принцеса приїхала у білому пальті і з червоним шарфом на шиї, у чорних туфлях та з яскравою помадою на губах. Вона виступила з промовою перед публікою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Нормандії відбуваються різні заходи у важливих місцях напередодні 80-річчя висадки десанту 6 червня.

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