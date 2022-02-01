У квітковій сукні та лимонних човниках: Джилл Байден у романтичному образі з'явилася на сніданку

У квітковій сукні та лимонних човниках: Джилл Байден у романтичному образі з'явилася на сніданку

Перша леді США продемонструвала гарний жіночний аутфіт на заході у Вашингтоні.

Джилл Байден учора, 31 січня, виступила на щорічному сніданку подружжів NGA у Кеннеді-центрі у Вашингтоні. Там перша леді з'явилася у гарному романтичному образі.

Джилл Байден / Associated Press

На місіс Байден була темно-смарагдова сукня міді з квітковим принтом, короткими рукавами і таким самим поясом, яку вона доповнила замшевими човниками лимонного кольору.

Джилл Байден / Associated Press

Волосся Джилл уклала в акуратну зачіску з легкими локонами, зробила макіяж з акцентом на очах і одягла на обличчя зелену маску із золотистими вишитими сніжинками.

Джилл Байден / Associated Press

Як аксесуари Байден використала золоті сережки, браслети та годинник. Перша леді мала чудовий вигляд.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Раніше фотографи зазнімкували, як Джилл Байден із чоловіком йшла на борт літака Marine One у Вашингтоні. Подружжя збиралося летіти до Маунт-Вернона, штат Вірджинія, на вечерю Національної асоціації губернаторів. На першій леді було елегантне чорне пальто HiSO, яке вона поєднала з улюбленими чорними слінгбеками від Dior, прикрашеними стрічкою, вишитою культовим логотипом J'Adior.

Джилл Байден / Associated Press

На обличчі у Джилл була чорна маска, а зверху неї ще одна маска трендового барвінкового кольору з вишитими квітами. До неї перша леді одягла лавандові рукавички. Образ Байден доповнила чорною шкіряною сумкою Loeffler Randall.

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