У квітковій сукні та лимонних човниках: Джилл Байден у романтичному образі з'явилася на сніданку

Перша леді США продемонструвала гарний жіночний аутфіт на заході у Вашингтоні.
Джилл Байден учора, 31 січня, виступила на щорічному сніданку подружжів NGA у Кеннеді-центрі у Вашингтоні. Там перша леді з'явилася у гарному романтичному образі.
На місіс Байден була темно-смарагдова сукня міді з квітковим принтом, короткими рукавами і таким самим поясом, яку вона доповнила замшевими човниками лимонного кольору.
Волосся Джилл уклала в акуратну зачіску з легкими локонами, зробила макіяж з акцентом на очах і одягла на обличчя зелену маску із золотистими вишитими сніжинками.
Як аксесуари Байден використала золоті сережки, браслети та годинник. Перша леді мала чудовий вигляд.
Раніше фотографи зазнімкували, як Джилл Байден із чоловіком йшла на борт літака Marine One у Вашингтоні. Подружжя збиралося летіти до Маунт-Вернона, штат Вірджинія, на вечерю Національної асоціації губернаторів. На першій леді було елегантне чорне пальто HiSO, яке вона поєднала з улюбленими чорними слінгбеками від Dior, прикрашеними стрічкою, вишитою культовим логотипом J'Adior.
На обличчі у Джилл була чорна маска, а зверху неї ще одна маска трендового барвінкового кольору з вишитими квітами. До неї перша леді одягла лавандові рукавички. Образ Байден доповнила чорною шкіряною сумкою Loeffler Randall.
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