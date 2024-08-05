У квітковій сукні та ляпанцях: королева Летиція вирушила у відпустку

Королева Летиція повернулася з Олімпійських ігор, які проходили в Парижі до Іспанії та одразу ж вирушила на сімейний відпочинок.

Вчора, 4 серпня, Її Величність заскочили з її родичами дорогою до ресторану Mia в Пальма-де-Майорці. У цьому іспанському місті члени королівської родини проводять свою літню відпустку щороку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція була цього дня в рожевій сукні-міді в квітковий принт і без рукавів, в руках несла рожевий клатч Feel Mallorca і була взута в золотисті ляпанці від Pedro García. У Летиції було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах золоті сережки-висячки.

Найближчі кілька тижнів королівська родина проведе у Пальма-де-Майорці. Королева Софія, свекруха Летиції, вже була помічена фотографами під час змагань під вітрилами.

Королева Летиція, принцеса Софія, принцеса Греції Ірина, Тетяна Радзивілл, спадкова принцеса Іспанії Леонор, королева Софія, Жан Анрі Фрюшо та король Іспанії Філіп VI / Фото: Getty Images

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