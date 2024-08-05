У квітковій сукні та ляпанцях: королева Летиція вирушила у відпустку

Королева Летиція повернулася з Олімпійських ігор, які проходили в Парижі до Іспанії та одразу ж вирушила на сімейний відпочинок.
Вчора, 4 серпня, Її Величність заскочили з її родичами дорогою до ресторану Mia в Пальма-де-Майорці. У цьому іспанському місті члени королівської родини проводять свою літню відпустку щороку.
Королева Летиція була цього дня в рожевій сукні-міді в квітковий принт і без рукавів, в руках несла рожевий клатч Feel Mallorca і була взута в золотисті ляпанці від Pedro García. У Летиції було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах золоті сережки-висячки.
Найближчі кілька тижнів королівська родина проведе у Пальма-де-Майорці. Королева Софія, свекруха Летиції, вже була помічена фотографами під час змагань під вітрилами.
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