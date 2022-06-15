У квітковій сукні та масивних сережках: королева Максима на новому заході у Кот-д'Івуар

У квітковій сукні та масивних сережках: королева Максима на новому заході у Кот-д'Івуар

Королева Нідерландів Максима дуже багато працює та часто подорожує. Нещодавно вона брала участь у Форумі генеральних директорів в Абіджані, Кот-д'Івуар, під час своєї подорожі до Західної Африки.

Африканський форум CEO – найбільша щорічна міжнародна конференція для представників приватного сектору в Африці. Він організований Mediagroup Jeune Afrique у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Королева Максима відвідала Кот-д'Івуар як спеціальний пані адвокат Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування з метою розвитку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На заході Її Величність з'явилася в ефектній сукні в дрібний квітковий принт і з плісованим подолом і зав'язками з пензликами, і в помаранчевих туфлях-човниках на підборах з лакованої шкіри. До аутфіту королева підібрала плетену сумку на металевому ремінці-ланцюжку, кілька золотих браслетів, каблучку з масивним каменем та великі сережки. Максима розпустила волосся і зробила насичений макіяж очей.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями королева Максима також зустрілася з міністром зв'язку Амаду Кулібалі в Абіджані, Кот-д'Івуар і з'явилася того дня на публіці в ажурному костюмі болотного кольору та туфлях-човниках.

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