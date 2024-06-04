У квітковій сукні та на підборах: кронпринцеса Вікторія сходила до музею із сином

Кронпринцеса Вікторія та принц Оскар були присутні на відкритті виставки "Світ води" у Шведському музеї природної історії у Стокгольмі.

46-річна королівська особа та її син були раді відвідати виставку, особливо Оскара зачарувала інсталяція, що зображує планету Земля.

Вікторія була одягнена у блакитну сукню міді у квітковий принт з короткими рукавами, яку поєднувала зі шкіряними босоніжками на підборах. На плечі у принцеси висіла сумка, волосся вона зібрала в хвіст, а не традиційний пучок, зробила легкий денний макіяж і світлий манікюр і педикюр.

Кронпринцеса Вікторія із сином принцом Оскаром / Фото: Getty Images

Принц Оскар був у білій сорочці на ґудзиках, бежевих штанях та білих кросівках.

Нагадаємо, минулого тижня Вікторія з'явилася на публіці з дочкою принцесою Естель. 12-річна дівчинка приєдналася до своїх батьків на заході. Вони вирушили відвідати нову інсталяцію в Парку скульптур принцеси Естель у Юргордені.

Кронпринцеса Вікторія, принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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