У квітковій сукні та на підборах: кронпринцеса Вікторія сходила до музею із сином

Спадкова принцеса Вікторія вийшла на публічний захід разом із 8-річним сином принцом Оскаром.
Кронпринцеса Вікторія та принц Оскар були присутні на відкритті виставки "Світ води" у Шведському музеї природної історії у Стокгольмі.
46-річна королівська особа та її син були раді відвідати виставку, особливо Оскара зачарувала інсталяція, що зображує планету Земля.
Вікторія була одягнена у блакитну сукню міді у квітковий принт з короткими рукавами, яку поєднувала зі шкіряними босоніжками на підборах. На плечі у принцеси висіла сумка, волосся вона зібрала в хвіст, а не традиційний пучок, зробила легкий денний макіяж і світлий манікюр і педикюр.
Принц Оскар був у білій сорочці на ґудзиках, бежевих штанях та білих кросівках.
Нагадаємо, минулого тижня Вікторія з'явилася на публіці з дочкою принцесою Естель. 12-річна дівчинка приєдналася до своїх батьків на заході. Вони вирушили відвідати нову інсталяцію в Парку скульптур принцеси Естель у Юргордені.
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