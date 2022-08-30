У квітковій сукні та ніжно-блакитних човниках: гарний вихід кронпринцеси Вікторії

Члени шведської королівської сім'ї поступово повертаються до виконання своїх обов'язків.

Раніше ми розповідали, що принцеса Софія відвідала вчора музичний фестиваль Funkisfestivalen на Стокгольмській набережній у Стокгольмі.

А тепер і кронпринцеса Вікторя потішила підданих своїм виходом у світ. 45-річна Вікторія взяла участь у церемонії вручення Стокгольмської молодіжної водної премії 2022 року у Norra Latin у Стокгольмі.

На захід Її королівська Високість приїхала у синій квітковій сукні міді з широким поясом на талії, до якої підібрала синій шкіряний клатч та небесно-блакитні туфлі-човники на підборах.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

З прикрас на Вікторії були сережки-висячки, а також кілька каблучок на пальці. На обличчі – нейтральний макіяж, а волосся зібране у традиційний пучок – улюблену зачіску кронпринцеси.

Минулого місяця, нагадаємо, старша дочка королеви Сільвії та короля Карла Густава відсвяткувала 45-річчя та провела цей день із сім'єю.

Шведська королівська родина / Фото: Getty Images

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