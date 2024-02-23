У квітковій сукні та нових туфлях: королева Летиція на прийомі у палаці

Іспанські король і королева влаштували обід для президента Гватемали в Мадриді.

Сесара Бернардо Аревало де Леона та його дружина Лукреція Євгенія Пейнадо Вільянуева прибули до Королівського палацу, де їх зустріла королева Летиція та король Філіп VI.

Королева Летиція обрала для виходу сукню міді у квітковий принт від Carolina Herrera з круглим вирізом, французькими рукавами, приталеним ліфом та пишною спідницею зі складками.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Взута королева була у шкіряні туфлі-човники від Lodi на невисоких підборах (раніше ми розповідали, чому Летиція перестала носити взуття на високих підборах). Образ Її Величності доповнювали сережки Tous Atelier із жовтого золота зі смарагдами та улюблена каблучка Coreterno. Волосся вона розпустила та зробила класичний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіпп VI одягнув чорний костюм у смужку, білу сорочку теж у смужку і синю краватку в цятку, а взутий був у чорні шкіряні туфлі. Він усміхався, позуючи фотографам, поряд зі своєю дружиною.

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