У квітковій сукні та нюдових човниках: кронпринцеса Метте-Маріт з'явилася на публіці в ніжному образі

31 серпня кронпринцеса відвідала бібліотеку Ліллестрем у Ліллестремі. На публіці Метте-Маріт з'явилася в дуже ніжній білій сукні у дрібний квітковий принт довжини міді, до якої підібрала нюдові туфлі-човники на невисоких підборах і клатч в тон зі зміїної шкіри.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

У принцеси було красивими локонами укладене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а в руках вона тримала букет квітів, який їй подарували на зустрічі. Манікюр також був у світлих відтінках, на пальцях сяяло кілька каблучок, а на зап'ясті був золотий браслет.

Востаннє про норвезьких монархів було чути у квітні, коли король Норвегії відвідав благодійний балет за участю Катерини Кухар та Олександра Стоянова.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

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