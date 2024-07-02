У квітковій сукні та нюдових туфлях: принцеса Йоркська на презентації у Лондоні

Принцеса Беатріс з'явилася на світському заході в Лондоні.
Принцеса Йорська побувала на презентації роботи вуличного художника містера Брейнвоша у ресторані Jack Barclay Bentley у центрі британської столиці.
Для нового виходу Беа обрала сукню-максі з квітковим принтом кольору екрю від The Kooples, яку поєднала з нюдовими туфлями-човниками зі шкіри на підборах Kurt Geiger. Принцеса розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей, а з прикрас на ній була лише її золота обручка та тонкий золотий браслет на зап'ясті.
Нагадаємо, нещодавно ми розглядали образи принцеси Йоркської з королівських перегонів в Аскоті. А тепер очікується, що Беа завітає на тенісний турнір на Вімблдоні, який стартував 1 липня.
Першого дня ми там побачили принцесу Греції та Данії Марію-Олімпію, а також Девіда Бекхема з мамою.
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