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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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47
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1 хв

У квітковій сукні та окулярах від сонця: герцогиня Софі блиснула яскравим літнім луком

Герцогиня Единбурзька Софі перебуває з візитом на острові Джерсі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Днями вона відвідала Будинок уряду, а також зустрілася із деякими благодійними організаціями.

Софі була заскочена разом з віце-адміралом сером Джеремі Кідом та його дружиною докторкою Карен Кід під час прийому NSPCC у Будинку уряду.

Герцогиня Единбурзька Софі з сером Джеремі Кідом та його дружиною Карен Кід / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі з сером Джеремі Кідом та його дружиною Карен Кід / © Getty Images

Для цього заходу герцогиня Единбурзька обрала синю максісукню з об'ємними струмливими рукавами і квітковим принтом, взула ляпанці в золотистому відтінку на платформі від Jimmy Choo, була в сонцезахисних окулярах від Sting Occhiali, а образ свій доповнила золотою підвіскою на шиї і сережками Giulia Barela Jewelry із золота. Також Софі носила кілька браслетів і каблучок, а ще годинник на чорному шкіряному ремінці, хоча зазвичай вона полюбляє носити інший годинник на зап'ясті.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька зібрала волосся у низьку зачіску та зробила денний макіяж.

Нагадаємо, раніше ми показували, який образ Софі обрала для першого дня візиту на острів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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