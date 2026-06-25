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У квітковій сукні та окулярах від сонця: герцогиня Софі блиснула яскравим літнім луком
Герцогиня Единбурзька Софі перебуває з візитом на острові Джерсі.
Днями вона відвідала Будинок уряду, а також зустрілася із деякими благодійними організаціями.
Софі була заскочена разом з віце-адміралом сером Джеремі Кідом та його дружиною докторкою Карен Кід під час прийому NSPCC у Будинку уряду.
Для цього заходу герцогиня Единбурзька обрала синю максісукню з об'ємними струмливими рукавами і квітковим принтом, взула ляпанці в золотистому відтінку на платформі від Jimmy Choo, була в сонцезахисних окулярах від Sting Occhiali, а образ свій доповнила золотою підвіскою на шиї і сережками Giulia Barela Jewelry із золота. Також Софі носила кілька браслетів і каблучок, а ще годинник на чорному шкіряному ремінці, хоча зазвичай вона полюбляє носити інший годинник на зап'ясті.
Герцогиня Единбурзька зібрала волосся у низьку зачіску та зробила денний макіяж.
Нагадаємо, раніше ми показували, який образ Софі обрала для першого дня візиту на острів.