У квітковій сукні та рожевих човниках: королева Летиція приїхала до театру

Королева Іспанії Летиція була присутня сьогодні на заході Tour Del Talento Фонду Астурійської принцеси у Великому театрі Кордови в Кордові.

50-річна королева одягла цього разу легку практично літню сукню в яскравий квітковий принт від бренду Cayrowoman з поясом, що підкреслює талію, підібравши до неї рожевий квадратний клатч від Magrit і туфлі в тон на високих підборах теж від цього самого бренду.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева зробила класичний макіяж з рожевими тінями на повіках, розпустила та уклала волосся і одягла сережки з білого золота з розсипом діамантів від San Eloy Joyeros Orfebres. Королева Летиція мала чудовий вигляд.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

До речі, у сукні від цього самого бренду виходила світ старша дочка королеви та короля Іспанії – принцеса Леонор. До дівчини зараз прикуто багато уваги, оскільки вона майбутня королева Іспанії і нещодавно стало відомо, що вона пройде військову підготовку, яка триватиме три роки і стартує у серпні 2023-го. Це необхідно для того, щоб підготуватись до своєї майбутньої ролі глави держави. Вона перша у черзі на іспанський престол.

Іспанська королівська родина (принцеса Леонор у рожевій сукні від бренду) / Фото: Getty Images

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