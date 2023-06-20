У квітковій сукні та рожевому капелюсі: герцогиня Софі на службі Ордену Підв'язки

Її Високість приєдналася до принца та принцеси Уельських, а також до короля Чарльза III та королеви Камілли на урочистому заході у Віндзорі.

Принцеса Уельська та герцогиня Единбурзька Софі під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

На Софі цього дня була розкішна квіткова сукня в рожевому відтінку від її улюбленої дизайнерки Emilia Wickstead за 2080 доларів зшита з тафти, в руках вона тримала мініатюрну сумку від Strathberry, була взута в білі туфлі-човники на підборах від Emmy London, а в руках у неї була рожева хустка з торочкою.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Також герцогиня одягла сережки з 18-каратного білого золота з діамантами від G. Collins & Sons та рожевий капелюх від Jane Taylor London.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Герцогиня Единбурзька мала чудовий вигляд цього дня. Але і принцеса Уельська нітрохи не поступалася, одягнувшись у білу сукню-міді в дрібний горох від Alessandra Rich, взувши двоколірні туфлі на підборах від Jennifer Chamandi, в руках тримала білий клатч від Strathberry і одягла капелюх Philip Treacy. З прикрас на принцесі був перлинний браслет із трьох ниток та перлинні сережки-висячки принцеси Діани.

Принцеса Уельська та герцогиня Единбурзька під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

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