У квітковій сукні та рожевому капелюсі: герцогиня Софі на службі Ордену Підв'язки

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала службу та парад Ордену Підв'язки учора у Віндзорському замку.
Її Високість приєдналася до принца та принцеси Уельських, а також до короля Чарльза III та королеви Камілли на урочистому заході у Віндзорі.
На Софі цього дня була розкішна квіткова сукня в рожевому відтінку від її улюбленої дизайнерки Emilia Wickstead за 2080 доларів зшита з тафти, в руках вона тримала мініатюрну сумку від Strathberry, була взута в білі туфлі-човники на підборах від Emmy London, а в руках у неї була рожева хустка з торочкою.
Також герцогиня одягла сережки з 18-каратного білого золота з діамантами від G. Collins & Sons та рожевий капелюх від Jane Taylor London.
Герцогиня Единбурзька мала чудовий вигляд цього дня. Але і принцеса Уельська нітрохи не поступалася, одягнувшись у білу сукню-міді в дрібний горох від Alessandra Rich, взувши двоколірні туфлі на підборах від Jennifer Chamandi, в руках тримала білий клатч від Strathberry і одягла капелюх Philip Treacy. З прикрас на принцесі був перлинний браслет із трьох ниток та перлинні сережки-висячки принцеси Діани.
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