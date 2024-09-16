У квітковій сукні та сережках Сarolina Herrera: королева Матильда сходила в оперу

Днями Її Величність разом із мером Льєжа Віллі Демейєром відвідали виставу "Травіати" Джузеппе Верді у Королівській опері Валлонії.

Матильда одягла цього разу сукню від свого улюбленого бренду Natan Couture з об'ємними рукавами та у великий квітковий принт. У руках вона тримала світлий клатч невеликого розміру, була взута в туфлі-човники на підборах, на зап'ясті у королеви був її улюблений золотий браслет і годинник, а у вухах квіткові сережки від Сarolina Herrera.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нещодавно ми бачили королеву Максиму під час візиту до Фламандського інституту моря (VLIZ) в Остенді, де Матильда з'явилася у синьому жакеті та білих штанях-кльош, які поєднувала з кросівками на платформі.

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