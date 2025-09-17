У квітковій сукні та сережках у формі сердець: гарна королева Матильда вирушила в нову поїздку

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

52-річна королева Матильда вітала людей на набережній перед казино Kursaal Oostende у межах свого королівського візиту.

Вона була одягнена в яскраву сукню волошкового відтінку з насиченим квітковим принтом, її біляве волосся розвивалося на вітрі, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність також доповнила свій образ сережками у вигляді сердець і молочним клатчем-конвертом, який тримала під пахвою. Матильда тепло спілкувалася з публікою, а поряд із нею стояла служба охорони.

Реклама

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, кількома днями раніше королева Матильда в зеленій сукні прямого силуету від Natan Couture з короткими рукавами та невеликим розрізом на подолі приїхала на симпозіум.