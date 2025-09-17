ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні та сережках у формі сердець: гарна королева Матильда вирушила в нову поїздку

Королева Бельгії вирушила з візитом до провінції Західна Фландрія в Остенді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

52-річна королева Матильда вітала людей на набережній перед казино Kursaal Oostende у межах свого королівського візиту.

Вона була одягнена в яскраву сукню волошкового відтінку з насиченим квітковим принтом, її біляве волосся розвивалося на вітрі, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність також доповнила свій образ сережками у вигляді сердець і молочним клатчем-конвертом, який тримала під пахвою. Матильда тепло спілкувалася з публікою, а поряд із нею стояла служба охорони.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, кількома днями раніше королева Матильда в зеленій сукні прямого силуету від Natan Couture з короткими рукавами та невеликим розрізом на подолі приїхала на симпозіум.

Як змінився стиль бельгійської королеви Матильди (12 фото)

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie