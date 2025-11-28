- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
У квітковій сукні та синьому жакеті: принцеса Анна на прийомі в Сент-Джеймському палаці
Поки інші члени королівської сім’ї відвідували вечерю у Лондоні, принцеса Анна вирушила на інший прийом.
Сестра короля Чарльза як покровителька Асоціації «Не забуті» зустрілася з ветераном Френком Олдхемом, якому 106 років під час чаювання для членів асоціації в Сент-Джеймському палаці в Лондоні.
Королівська принцеса приїхала на зустріч разом зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоуренсом.
Принцеса Анна одягла квіткову сукню міді з бантом на шиї, підтримуючи модний тренд цього сезону, доповнивши вбрання синім коротким жакетом, чорними рукавичками та чорними туфлями на невисоких підборах.
Її Високість зібрала у свою фірмову зачіску «вулик», яку носить практично завжди під час публічних виходів, зробила ледь помітний макіяж і одягла золоті сережки-цвяшки.
