ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні та синьому жакеті: принцеса Анна на прийомі в Сент-Джеймському палаці

Поки інші члени королівської сім’ї відвідували вечерю у Лондоні, принцеса Анна вирушила на інший прийом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза як покровителька Асоціації «Не забуті» зустрілася з ветераном Френком Олдхемом, якому 106 років під час чаювання для членів асоціації в Сент-Джеймському палаці в Лондоні.

Королівська принцеса приїхала на зустріч разом зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоуренсом.

Принцеса Анна одягла квіткову сукню міді з бантом на шиї, підтримуючи модний тренд цього сезону, доповнивши вбрання синім коротким жакетом, чорними рукавичками та чорними туфлями на невисоких підборах.

Її Високість зібрала у свою фірмову зачіску «вулик», яку носить практично завжди під час публічних виходів, зробила ледь помітний макіяж і одягла золоті сережки-цвяшки.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, цієї осені королівська принцеса приїжджала з візитом до Києва. Ми зібрали для вас фотографії й інших королівських осіб, які відвідали Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie