У квітковій сукні та туфлях із перлинами: герцогиня Софі на заході в Непалі

Під час візиту до Непалу герцогиня Единбурзька Софі зосередилася на своїх ключових справах, приділивши особливу увагу питанням охорони материнства, підтримки жертв сексуального насильства, захисту прав жінок та здоров'я очей.
Софі відвідала пологове відділення лікарні Бхактапур, де відвідувала матерів та їхніх новонароджених. Потім герцогиня відвідала організацію Maiti Nepal, яка займається підтримкою жертв торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та гендерного насильства.
Її Високість також зазнімкували у готелі Dwarika's, за приватним обідом Софі зустрілася з видатними непальськими жінками та активістками, які представляють ізольовані спільноти та відстоюють права жінок та дівчаток.
Цього разу на Софі була чорна максісукня з квітковим принтом і біла хустка на плечах, у руках вона тримала червоний шкіряний клатч-конверт, а взута була в ті самі туфлі з лакованої шкіри нюдового кольору від Jimmy Choo, прикрашені перлинами. Волосся вона розпустила, одягла сережки-півкільця та підвіску на шию.
Візит Софі та її чоловіка принца Едварда до Непалу триватиме шість днів, тож побачимо ще не один вихід герцогині.
Читайте також:
- У мереживній сукні та прикрасах Chopard: герцогиня Софі відвідала прийом
- Улюблена модель клатча королівських осіб: його носять Кейт, Софі та принцеси Йоркські
- Службовий роман: історія кохання герцогині Софі та принца Едварда