У квітковій сукні та великих сережках: королева Максима з чоловіком сходила на балет

У квітковій сукні та великих сережках: королева Максима з чоловіком сходила на балет

Король та королева Нідерландів відвідали урочистий захід в Амстердамі.

Нещодавно королівське подружжя повернулося з Австрії, де мали державний візит. Під час третього та фінального дня свого державного візиту до країни королівська пара відвідала фортецю Шлосберг у Граці, другому за величиною місті країни.

Повернувшись до Нідерландів королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали церемонію з нагоди 60-річчя Національного балету Нідерландів в Амстердамі.

Максима була одягнена у сукню на одне плече з квітковим принтом, зробила яскравий макіяж та одягла великі зелені сережки у формі пелюсток.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

В Instagram королівської сім'ї було опубліковано пост із заходу та підпис під ним:

"Двісті артистів беруть участь в урочистому завершенні ювілейного сезону Нідерландського національного балету. Король Віллем-Олександр та королева Максима присутні на галаконцерті на честь шістдесятиліття балетної трупи".

Tweehonderd dansers werken mee aan de feestelijke afsluiting van het jubileumseizoen van Het Nationale Ballet. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima wonen het gala bij ter ere van het zestigjarig bestaan van het balletgezelschap.⁰ https://t.co/EZrg3FQBkr — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) June 30, 2022

Нагадаємо, раніше ми показували гарний образ королеви Максими на галавечорі в Австрії.

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