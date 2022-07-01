У квітковій сукні та великих сережках: королева Максима з чоловіком сходила на балет

Король та королева Нідерландів відвідали урочистий захід в Амстердамі.
Нещодавно королівське подружжя повернулося з Австрії, де мали державний візит. Під час третього та фінального дня свого державного візиту до країни королівська пара відвідала фортецю Шлосберг у Граці, другому за величиною місті країни.
Повернувшись до Нідерландів королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали церемонію з нагоди 60-річчя Національного балету Нідерландів в Амстердамі.
Максима була одягнена у сукню на одне плече з квітковим принтом, зробила яскравий макіяж та одягла великі зелені сережки у формі пелюсток.
В Instagram королівської сім'ї було опубліковано пост із заходу та підпис під ним:
"Двісті артистів беруть участь в урочистому завершенні ювілейного сезону Нідерландського національного балету. Король Віллем-Олександр та королева Максима присутні на галаконцерті на честь шістдесятиліття балетної трупи".
Tweehonderd dansers werken mee aan de feestelijke afsluiting van het jubileumseizoen van Het Nationale Ballet. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima wonen het gala bij ter ere van het zestigjarig bestaan van het balletgezelschap.⁰ https://t.co/EZrg3FQBkr— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) June 30, 2022
Нагадаємо, раніше ми показували гарний образ королеви Максими на галавечорі в Австрії.
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