У квітковій сукні та волошковому пальті: гарна герцогиня Софі була зазнімкована в лікарні

Герцогиня Единбурзька Софі учора побувала з візитом у Лідсі.
Вона відвідала відділення педіатричної неврології дитячої лікарні Лідса, де зустрілася з головою лікарні професором Філом Вудом, завідувачкою сестринського відділення Лорою Вілан та завідувачка відділення Джулі Купер.
59-річна герцогиня Единбурзька була цього дня знову у сукні з квітковим принтом із колекції Suzannah London. Вбрання було з неглибоким V-подібним декольте і маленькими ґудзиками на грудях. До вбрання герцогиня підібрала пальто волошкового кольору, замшеві туфлі до тону від Prada і клатч зі зміїної шкіри від Sophie Habsburg.
На шиї у герцогині Единбурзької була тонка підвіска, а у вухах красувалися лаконічні квіткові сережки з блакитним камінням. Волосся вона зібрала в низький пучок та зробила натуральний макіяж.
Нагадаємо, кілька днів тому герцогиня Софі разом із королівською принцесою Анною організували прийом у Букінгемському палаці від імені короля Чарльза III. Там Софі з'явилася у квітковій сукні від Mary Katrantzou.
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