У квітковій сукні та волошковому пальті: гарна герцогиня Софі була зазнімкована в лікарні

Вона відвідала відділення педіатричної неврології дитячої лікарні Лідса, де зустрілася з головою лікарні професором Філом Вудом, завідувачкою сестринського відділення Лорою Вілан та завідувачка відділення Джулі Купер.

59-річна герцогиня Единбурзька була цього дня знову у сукні з квітковим принтом із колекції Suzannah London. Вбрання було з неглибоким V-подібним декольте і маленькими ґудзиками на грудях. До вбрання герцогиня підібрала пальто волошкового кольору, замшеві туфлі до тону від Prada і клатч зі зміїної шкіри від Sophie Habsburg.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

На шиї у герцогині Единбурзької була тонка підвіска, а у вухах красувалися лаконічні квіткові сережки з блакитним камінням. Волосся вона зібрала в низький пучок та зробила натуральний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому герцогиня Софі разом із королівською принцесою Анною організували прийом у Букінгемському палаці від імені короля Чарльза III. Там Софі з'явилася у квітковій сукні від Mary Katrantzou.

Принцеса Анна та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

Читайте також: