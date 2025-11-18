У квітковій сукні та з клатчем-конвертом: герцогиня Софі зустрілася з президентом Перу

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Реклама

Герцогиня Единбурзька днями зустрілася з президентом Перу — Хосе Гері у Палаці уряду, також відомому як Будинок Пісарро в межах своєї офіційної поїздки.

Софі приїхала на зустріч в елегантній білій сукні з крепу з великими чорними квітами від Erdem, а до неї підібрала туфлі-човники Jimmy Choo, прикрашені перлинами, клатч-конверт Sophie Habsburg кольору морської хвилі зі шкіри крокодила і доповнила образ золотими сережками-висячками Jewels Adore і золотим ланцюжком із підвіскою. На пальцях у герцогині було кілька каблучок, а на зап’ясті золотий браслет Asprey London.

Герцогиня Единбурзька Софі з президентом Перу / © Getty Images

Також під час цієї поїздки герцогиня Единбурзька була заскочена під час прогулянки перуанською Амазонією. Тоді на ній була квіткова сорочка, сірі штани та високі гумові чоботи.

Реклама