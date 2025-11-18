ТСН у соціальних мережах

У квітковій сукні та з клатчем-конвертом: герцогиня Софі зустрілася з президентом Перу

Її королівська Високість зараз перебуває з візитом у Південній та Центральній Америці.

Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька днями зустрілася з президентом Перу — Хосе Гері у Палаці уряду, також відомому як Будинок Пісарро в межах своєї офіційної поїздки.

Софі приїхала на зустріч в елегантній білій сукні з крепу з великими чорними квітами від Erdem, а до неї підібрала туфлі-човники Jimmy Choo, прикрашені перлинами, клатч-конверт Sophie Habsburg кольору морської хвилі зі шкіри крокодила і доповнила образ золотими сережками-висячками Jewels Adore і золотим ланцюжком із підвіскою. На пальцях у герцогині було кілька каблучок, а на зап’ясті золотий браслет Asprey London.

Герцогиня Единбурзька Софі з президентом Перу / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі з президентом Перу / © Getty Images

Також під час цієї поїздки герцогиня Единбурзька була заскочена під час прогулянки перуанською Амазонією. Тоді на ній була квіткова сорочка, сірі штани та високі гумові чоботи.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

