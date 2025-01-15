У квітковій сукні та з красивою зачіскою: королева Матильда на прийомі

Король і королева Бельгії приймали голів делегацій країн-членів НАТО, членів міжнародного секретаріату та військових представників у НАТО, а також генералів із SHAPE.

Це вже не перший робочий вихід королівського подружжя у новому році. Цього разу королева Матильда з'явилася на публіці у зеленій сукні-міді з великим квітковим принтом, рукавами три чверті та вирізом "човник". Образ королеви був доповнений маленьким бордовим клатчем і шкіряними туфлями-човниками, кількома золотими браслетами та годинником на зап'ясті, а також світлим манікюром та макіяжем. У вухах у Матильди виблискували квіткові сережки, а волосся вона зібрала у зачіску.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Король Філіп одягнув цього дня був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з краваткою синього кольору.

Нагадаємо, раніше король та королева влаштували новорічний прийом для іноземних дипломатів.

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