У квітковій сукні та з крокодилячим клатчем: Софі Вессекська з чоловіком приїхала до Шотландії

У квітковій сукні та з крокодилячим клатчем: Софі Вессекська з чоловіком приїхала до Шотландії

Принц Едвард і його дружина Софі перебувають з візитом в Шотландії.

Королівська пара відвідала гольф-клуб Forfar, щоб відсвяткувати 150-річчя клубу 28 червня 2021 року в Форфарі, Шотландія. На публіці 56-річна графиня Вессекська Софі з'явилася в темно-синій сукні в квітковий принт, короткому жакеті і світло-сірих замшевих туфлях на підборах. В руках у Софі був синій клатч зі зміїної шкіри, на грудях красувалася прикраса з масивною брошкою, а в вухах були сережки-кліпси. До образу Софі підібрала блакитну маску. Її чоловік принц Едвард, граф Вессекський, був в кілті.

Софі Вессекська і принц Едвард / Getty Images

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Після того, як принц Гаррі і його дружина Меган склали з себе королівські повноваження 2020 року, графи і графиня Софі стали більше з'являтися на публіці і виконувати королівські обов'язки частіше. У буквальному сенсі вони посіли місце Сассексів. До того ж, нагадаємо, Софі Вессекська завжди була улюбленою невісткою королеви Єлизавети II і принца Філіпа.

Софі Вессекська / Getty Images

До речі, монархиня вчора також прибула до Шотландії разом зі своїм онуком принцом Вільямом. Вона пробуде тут тиждень і буде відвідувати різні заходи.

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