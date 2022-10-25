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У квітковій сукні та з осіннім букетом: королева Матильда на робочому заході

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У квітковій сукні та з осіннім букетом: королева Матильда на робочому заході

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Бельгії Матильда відвідала новий захід, на якому з'явилася у дуже гарному образі.

Королева Метильда відвідала разом із чоловіком королем Філіпом провінцію Валлонський Брабант. Там розташований приймальний центр Fedasil, специфікою якого є розміщення неповнолітніх вагітних дівчаток та/або маленьких дітей. Королівські особи зустрілися з жителями, персоналом та волонтерами у Ріксенсарті.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

49-річна бельгійська королева мала розкішний вигляд в зеленій сукні довжини міді з квітковим принтом і поясом на талії. На плечі Матильда накинула блідо-рожеве пальто, в тон якому підібрала туфлі-човники з прозорими вставками та сумку з крокодилячої шкіри.

Королівська особа також одягла гарні сережки у формі серця, які також ідеально пасували під тон її вбрання. Зробила класичне укладання та легкий денний макіяж. А в руках у Матильди був букет осінніх квітів.

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