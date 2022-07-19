У квітковій сукні та з парасолькою від сонця: гарний вихід герцогині Камілли в Корнуоллі

Герцогиня Камілла та принц Чарльз продовжують свій триденний візит до графств Девон та Корнуолл.

Учора Камілла та принц Чарльз відвідали вечірку в саду в Боконнок-Гаус, присвячену 70-ти рокам принца Уельського як герцога Корнуольського.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Герцогство Корнуолл — це приватний маєток, заснований Едуардом III 1337 року для забезпечення доходу спадкоємця престолу. Принц Уельський став 24-м герцогом Корнуольським після вступу королеви на престол 1952 року. Герцогство управляється відповідно до власних соціальних та екологічних цінностей принца.

Герцог та герцогиня Корнуольські перебувають із триденним візитом у південно-західному регіоні. Цього спекотного дня на вечірку Камілла приїхала в зеленій сукні-сорочці в дрібний квітковий принт, до якої підібрала бежеві туфлі на танкетці і взяла з собою парасольку від сонця.

Герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Образ герцогині доповнювали те саме укладання, легкий макіяж та золоті прикраси у вигляді ланцюжка з медальйонами та численних браслетів на зап'ясті. На іншому зап'ясті був ще один золотий браслет.

Герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Принц Чарльз був у тому самому вбранні, в якому з'явився під час візиту до рибальського села Маузгол. Майбутні король і королева-консорт вибрали слушний час, щоб відвідати британське узбережжя, оскільки в країні зараз рекордно висока температура повітря.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Читайте також: