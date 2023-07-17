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У квітковій сукні та з рожевим клатчем: який вигляд мала принцеса Діана, коли їй було 30

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У квітковій сукні та з рожевим клатчем: який вигляд мала принцеса Діана, коли їй було 30

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принеса Уельська Діана дуже багато часу приділяла благодійності та соціальній роботі.

Цього дня, 17 липня 1991 року, принцеса відвідувала лондонську лікарню Мідлсекс, де навістила хворого на СНІД. Того спекотного дня 30-річна принцеса Діана була одягнена в квіткову сукню з короткими рукавами, до якої підібрала малиновий клатч, тонке намисто з перлів і сережки-підвіски з перлів. У принцеси було її класичне укладання та макіяж на обличчі. Також вона зробила манікюр до тону свого вбрання і доповнила лук кількома золотими браслетами та годинником на зап'ясті.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як зворушливо принцеса Уельська завжди вітала свого чоловіка принца Чарльза з перемогами на матчах із поло. Ми зібрали для вас цілу добірку знімків, як принцеса Діана цілувала чоловіка Чарльза на цих іграх.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Її приклад наслідує тепер і Кейт, прицнесса Уэльская. Ось тільки поцілунки Кейт та Вільяма на публіці мають більш стриманий характер.

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / © Getty Images
Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1113
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