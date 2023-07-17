У квітковій сукні та з рожевим клатчем: який вигляд мала принцеса Діана, коли їй було 30

Принеса Уельська Діана дуже багато часу приділяла благодійності та соціальній роботі.

Цього дня, 17 липня 1991 року, принцеса відвідувала лондонську лікарню Мідлсекс, де навістила хворого на СНІД. Того спекотного дня 30-річна принцеса Діана була одягнена в квіткову сукню з короткими рукавами, до якої підібрала малиновий клатч, тонке намисто з перлів і сережки-підвіски з перлів. У принцеси було її класичне укладання та макіяж на обличчі. Також вона зробила манікюр до тону свого вбрання і доповнила лук кількома золотими браслетами та годинником на зап'ясті.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як зворушливо принцеса Уельська завжди вітала свого чоловіка принца Чарльза з перемогами на матчах із поло. Ми зібрали для вас цілу добірку знімків, як принцеса Діана цілувала чоловіка Чарльза на цих іграх.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Її приклад наслідує тепер і Кейт, прицнесса Уэльская. Ось тільки поцілунки Кейт та Вільяма на публіці мають більш стриманий характер.

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

Читайте також: