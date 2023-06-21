У квітковій сукні та з рожевим обідком: принцеса Беатріс у ніжному образі з'явилася на Royal Ascot

Принцеса Беатріс приїхала на захід у квітковій сукні від Beulah London з об'ємними рукавами, яку поєднала з сумкою Urban Outfitters та туфлями з темними шкарпетками та ремінцем від Chanel.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Волосся Беа було зібране в хвіст, а на голові був обідок рожевого кольору з бантом від Juliette Millinery. Вона зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу лише трохи на віях, також мала кілька каблучок на пальцях і кілька золотих браслетів на зап'ястях, зокрема і її улюблений браслет у вигляді цвяха від Cartier.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо був у фраку, білій сорочці, бежевому жилеті, з краваткою, підібраною в тон обідка дружини та в сірих штанях, а взутий у чорні туфлі-оксфорди. В руках у Едо був капелюх-циліндр.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора на Royal Ascot також з'явилися король Чарльз та королева Камілла. Її Величність одягла особливу брошку і красиву кремову сукню-пальто.

Король Чарльз III і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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