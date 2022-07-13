У квітковій сукні та з рожевою помадою на губах: королева Єлизавета II вручила нагороди медикам

Королева Єлизавета II продовжує працювати, незважаючи на те, що літо в самому розпалі. До того, як вирушити до Шотландії на канікули, її Величність вручила представникам NHS Георгіївський хрест під час аудієнції у Віндзорському замку у вівторок.

96-річна Єлизавета II перебувала в хорошому настрої і була одягнена цього дня в милу квіткову сукню, до якої традиційно підібрала перлинні прикраси – кольє та сережки, а також одягла золотий годинник та каблучки, і взула шкіряні туфлі на невисоких підборах. У неї було красиво укладене волосся (за цю роботу тепер відповідає особиста стилістка королеви Анджела Келлі, яка мешкає у Віндзорському замку), а на обличчі був макіяж із улюбленою рожевою помадою на губах.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Її Величність супроводжував принц Уельський Чарльз, коли вона вручала престижні нагороди у білій вітальні.

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Незважаючи на проблеми з мобільністю, королева була сфотографована без тростини, їй також ніхто не допомагав пересуватися кімнатою.

"Я з великим задоволенням від імені вдячної нації нагороджую Георгіївським хрестом Національну службу охорони здоров'я Сполученого Королівства. Ця нагорода присуджується всім співробітникам NHS, колишнім і нинішнім, у всіх дисциплінах і в усіх чотирьох країнах. Протягом понад семи десятиліть, і особливо останнім часом, ви підтримували народ нашої країни мужністю, співчуттям та самовідданістю, демонструючи найвищі стандарти державної служби. Ми висловлюємо вам нашу незмінну подяку та сердечну вдячність", - сказала Єлизавета II у своїй заяві.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Георгіївський хрест був запроваджений батьком королеви — королем Георгом VI — 24 вересня 1940 року. Визначною нагородою визнаються "акти найбільшого героїзму чи найбільшої мужності за умов крайньої небезпеки". Одержувачі Георгіївського хреста визначаються за порадою, даною королеві через Комітет Георгіївського хреста та прем'єр-міністра.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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