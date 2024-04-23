У квітковій сукні та з сумкою Saint Laurent: королева Ранія зачарувала публіку новим образом

Королева Ранія опублікувала у своєму блогу в Instagram фото з їхнього з королем Абдаллою II візиту до міста Мадаба. Королівське подружжя зустрілося з місцевими жителями і показало, як тепло минув цей прийом.

Ранія мала дуже гарний вигляд в біло-блакитній максісукні з квітковим принтом, до якої підібрала сумку Bottega Veneta темно-синього кольору, сонцезахисні окуляри Saint Laurent і одягла сережки-висячки у вигляді ромба.

Королева трохи освітлила волосся і заколола його шпильками на скронях, а також зробила натуральний денний макіяж. Її чоловік король Абдалла II був у темно-синьому піджаку, блакитній сорочці та сірих штанах.

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Нещодавно йорданський королівський палац поділився радісною новиною про те, що їхній старший син кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва оголосили про те, що готуються стати батьками. Первісток пари з'явиться світ цього літа.

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