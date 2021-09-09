У квітковій сукні та з яскравим манікюром: принцеса Євгенія показала архівні фото під час вагітності

Принцеса Йоркська Євгенія показала підписникам фото, які були зняті під час її вагітності.
Принцеса познайомила шанувальників з її останнім проєктом, над яким вона працювала, коли була вагітна своїм сином Августом.
На своїй сторінці в Instagram Її Високість опублікувала серію фотографій, які були зроблені під час відвідування галереї Queens.
"Мені пощастило записати епізод Sky Arts в Букінгемському палаці в галереї Queens, в якому розповідається про чудову виставку "Шедеври Букінгемського палацу", яка буде відкрита до 13 лютого 2022 року. Я розповіла @katebryan_art все про те, що для мене означають мистецтво і ці роботи зокрема", — написала принцеса.
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Виставка покликана об'єднати деякі з найбільш важливих картин Королівській колекції, які зазвичай виставляються на загальний огляд під час щорічного літнього відкриття палацу.
На Євгенії цього дня була сукня в принт від Ted Baker, вартістю 100 фунтів стерлінгів, воно добре приховувала вагітний живіт принцеси. Також Євгенія була в захисній масці і з червоним манікюром.
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