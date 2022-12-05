У квітковій сукні та за руку з чоловіком: Джилл Байден на церемонії у Білому домі

Джо та Джилл Байдени відвідали прийом на честь лауреатів Кеннеді-центру 2022 року у Білому домі, у Вашингтоні.

Джо і Джилл йшли вздовж зелених ялинок, що світилися, тримаючись за руки, прямуючи на прийом. Красуня Джилл була у вечірній сукні з великим квітковим принтом від бренду Monique Lhuillier і взута у сині туфлі-човники на підборах. А в руках вона мала клатч Tyler Ellis.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Getty Images

Перша леді США зробила укладання та насичений вечірній макіяж, одягла кілька підвісок на шию та зробила французький манікюр. Президент Байден був у чорному костюмі, під який одягнув білу сорочку та чорну краватку-метелика.

Церемонію вручення престижної нагороди також відвідали Джордж та Амаль Клуні. Амаль сяяла на червоній доріжці у розкішній сукні від Valentino з опущеною лінією плеча.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Getty Images

Зазначимо, що премія Центру Кеннеді вручається щорічно від 1978 року особам за їхній внесок у розвиток американської культури. Вручають нагороди у присутності президента США.

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