Суспільство
153
1 хв

У квітковій сукні та замшевому жакеті: королева Мері відвідала саміт

Королева Мері відвідала Північний саміт з рідкісних захворювань в Industriens Hus у Копенгагені.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері / © Getty Images

Королівська особа приєдналася до інших важливих гостей на заході. Представники пацієнтів, особи, які ухвалюють рішення, та фахівці з усього регіону Північної Європи зібралися, щоб обговорити проблеми рідкісних діагнозів та інвалідності. Королева є покровителькою організації Rare Diagnoses, повідомляє данський королівський дім.

Мері приїхала на зустріч у сукні міді з квітковим принтом від Zimmermann, а зверху одягла шоколадний жакет із замші з тонким поясом на талії та взула замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi.

Королева Мері / © Getty Images

Королева розпустила волосся, зробивши гарне укладання, одягла сережки-кільця невеликого розміру з розсипом діамантів від Sophie Bille Brahe, а на її зап’ясті красувався золотий браслет Rebekka Notkin. Також у королеви Мері традиційно був гарний макіяж на обличчі.

Нагадаємо, раніше королева відвідувала Національний центр скорботи, щоб відзначити його 25-річчя у Копенгагені, де з’явилася у стильному штанному костюмі.

Королева Мері / © Getty Images

153
