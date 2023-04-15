У квітковій сукні та жакеті: кронпринцеса Мері на важливому заході у Копенгагені

Данська кронпринцеса Мері відвідала відкриття заходу Глобальної групи лідерів зі стійкості до протимікробних препаратів у Копенгагені.

Політичні та наукові лідери зустрілися у Центрі Белла, щоб протистояти глобальній кризі стійкості до протимікробних препаратів. Це одна з головних глобальних загроз здоров'ю людства, яка щороку забирає понад 1,27 мільйона життів. Це впливає на людей, тварин, сільськогосподарські культури та навколишнє середовище.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

2016 роre Світовий банк підрахував, що до 2050 року резистентність до протимікробних препаратів (антибіотиків) може призвести до того, що ще 28 мільйонів людей житимуть у злиднях, скорочення світового виробництва тваринництва на 7,5%, скорочення світового експорту на 3,8 % і 1 трлн доларів США на додаткові витрати на охорону здоров'я.

Кронпринцеса була одягнена в квіткову сукню міді від ROTATE з тонким ремінцем на талії, чорний жакет від HELMUT LANG і взута в замшеві туфлі-човники на підборах Jimmy Choo.

Мері зробила гарне укладання, макіяж, одягла мініатюрний золотий ланцюжок з підвіскою на шиї та сережки-вісячки. Манікюр кронпринцеса зробила до тону квітів на її сукні.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, данський королівський палац уже підтвердив, що кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік будуть присутні на коронації короля Чарльза ІІІ 6 травня.

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