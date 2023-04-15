У квітковій сукні та жакеті: кронпринцеса Мері на важливому заході у Копенгагені

Данська кронпринцеса Мері відвідала відкриття заходу Глобальної групи лідерів зі стійкості до протимікробних препаратів у Копенгагені.
Політичні та наукові лідери зустрілися у Центрі Белла, щоб протистояти глобальній кризі стійкості до протимікробних препаратів. Це одна з головних глобальних загроз здоров'ю людства, яка щороку забирає понад 1,27 мільйона життів. Це впливає на людей, тварин, сільськогосподарські культури та навколишнє середовище.
2016 роre Світовий банк підрахував, що до 2050 року резистентність до протимікробних препаратів (антибіотиків) може призвести до того, що ще 28 мільйонів людей житимуть у злиднях, скорочення світового виробництва тваринництва на 7,5%, скорочення світового експорту на 3,8 % і 1 трлн доларів США на додаткові витрати на охорону здоров'я.
Кронпринцеса була одягнена в квіткову сукню міді від ROTATE з тонким ремінцем на талії, чорний жакет від HELMUT LANG і взута в замшеві туфлі-човники на підборах Jimmy Choo.
Мері зробила гарне укладання, макіяж, одягла мініатюрний золотий ланцюжок з підвіскою на шиї та сережки-вісячки. Манікюр кронпринцеса зробила до тону квітів на її сукні.
Нагадаємо, данський королівський палац уже підтвердив, що кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік будуть присутні на коронації короля Чарльза ІІІ 6 травня.
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