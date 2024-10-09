У квітковій сукні та жакеті: вагітна принцеса Беатріс сходила на обід у Лондоні

Беатріс зазнімкували під час обіду "Мистецтво бажань" у Королівській академії мистецтв у вівторок. Вона одягла чорну сукню з квітковим принтом, прикрашену трояндами, і темно-синій жакет, прикрашений золотими ґудзиками.

Фотографіями із заходу поділилося видання Daily Mail.

Мета обіду — "об'єднати представників світу мистецтва та моди для збору коштів для Make-A-Wish UK та початку тижня Frieze".

Нагадаємо, минулого тижня було оголошено, що Беатріс чекає на другу дитину від Едоардо Мапеллі-Моцці, з яким вже виховує трирічну доньку Сієнну.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Раніше на тижні принцеса Йоркська з'явилася на вечірці, влаштованій у четвер в улюбленому знаменитостями ресторані Chiltern Firehouse у Лондоні на честь 10-річного ювілею ресторану. Це була перша поява Беатріс на публіці після новини про її вагітність. Відомо, що друга дитина подружжя має з'явитися на світ на початку 2025 року.

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