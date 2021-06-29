У квітковій сукні від Oscar de la Renta: Джилл Байден в ефектному образі прикрасила обкладинку глянцю

У квітковій сукні від Oscar de la Renta: Джилл Байден в ефектному образі прикрасила обкладинку глянцю

70-річна Джилл Байден вперше як перша леді з'явилася на обкладинці Vogue.

Джилл Байден прикрасила обкладинку серпневого номеру американського журналу Vogue. Знімки з фотосету опублікували на офіційній сторінці журналу в Instagram.

На обкладинці Джилл постала в елегантній темно-синій сукні з квітковим принтом від бренду Oscar de la Renta. Аутфіт перша леді доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і прикрасами Tiffany & Co. Позувала дружина президента на балконі Білого дому на тлі монументу Джорджу Вашингтону.

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Автором фотосесії стала знаменита фотографиня Енні Лейбовіц.

На одній зі світлин, зробленій на внутрішньому подвір'ї Білого дому, Джилл зазнімкована в обіймах чоловіка — Джо Байдена. Одягнена вона у трав'яний светр, плісовану спідницю міді від Michael Kors і туфлі на шпильках. На Джо був чорний костюм, біла сорочка і темна краватка.

Ще першу леді сфотографували під час роботи. Вона сиділа за ноутбуком у білій блузці та замшевій коричневій спідниці Ralph Lauren.

В інтерв'ю для глянцю, яке брав журналіст і редактор Джонатан ван Метер, пані Байден сказала: "Під час кампанії я відчувала стільки занепокоєння від людей, вони були налякані. А зараз, коли я їжджу країною, мені здається, що люди знову можуть дихати".

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