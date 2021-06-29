У квітковій сукні від Oscar de la Renta: Джилл Байден в ефектному образі прикрасила обкладинку глянцю

70-річна Джилл Байден вперше як перша леді з'явилася на обкладинці Vogue.
Джилл Байден прикрасила обкладинку серпневого номеру американського журналу Vogue. Знімки з фотосету опублікували на офіційній сторінці журналу в Instagram.
На обкладинці Джилл постала в елегантній темно-синій сукні з квітковим принтом від бренду Oscar de la Renta. Аутфіт перша леді доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і прикрасами Tiffany & Co. Позувала дружина президента на балконі Білого дому на тлі монументу Джорджу Вашингтону.
Автором фотосесії стала знаменита фотографиня Енні Лейбовіц.
На одній зі світлин, зробленій на внутрішньому подвір'ї Білого дому, Джилл зазнімкована в обіймах чоловіка — Джо Байдена. Одягнена вона у трав'яний светр, плісовану спідницю міді від Michael Kors і туфлі на шпильках. На Джо був чорний костюм, біла сорочка і темна краватка.
Ще першу леді сфотографували під час роботи. Вона сиділа за ноутбуком у білій блузці та замшевій коричневій спідниці Ralph Lauren.
В інтерв'ю для глянцю, яке брав журналіст і редактор Джонатан ван Метер, пані Байден сказала: "Під час кампанії я відчувала стільки занепокоєння від людей, вони були налякані. А зараз, коли я їжджу країною, мені здається, що люди знову можуть дихати".
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