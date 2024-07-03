У квітковій сукні й улюблених еспадрильях: фотографи зазнімкували Джилл Байден разом із сім'єю

Перша леді США для перельоту обрала ніжне вбрання з флористичним принтом.
Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони повернулися з Кемп-Девіда до Вашингтона. Разом із ними були син Гантер Байден із дружиною Мелісою Коен Байден та онук Бо.
Перша леді продемонструвала ніжний образ у біло-блакитній сукні міді з квітковим принтом і рукавами три чверті. Вбрання мало зав'язки з пензликами пастельних кольорів і гумку на талії. На плечі вона накинула білий светр.
Аутфіт Джилл доповнила улюбленими чорними еспадрильями на мотузковій танкетці та із зав'язками навколо щиколоток.
У неї було акуратне укладання, сонцезахисні коричневі окуляри-авіатори на обличчі, лаконічні сережки у вухах, золоті ланцюжки з підвісками на шиї, золоті браслети, годинник і каблучки на руках. Свій лук вона завершила французьким манікюром.
Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі. На обличчі у нього були чорні окуляри-авіатори.
Нагадаємо, раніше Джилл Байден з'явилася на авіабазі Макгуайр у чорній сукні за коліна з ніжним квітковим принтом, довгими рукавами і краваткою-бантом.
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